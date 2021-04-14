Пьяная злоумышленница едва не зарезала беременную потерпевшую возле роддома в Ноябрьске

Ноябрьск, 14 апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении пьяной ранее судимой женщины. Злоумышленница угрожала убийством жительнице города.

По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло возле перинатального центра, охранник которого и обратился в полицию. Он рассказал, что нетрезвая гражданка стала публично угрожать случайной прохожей, а затем достала кухонный нож.

Стражи порядка оперативно прибыли к роддому, пьяная уголовница была задержана. Потерпевшей по делу проходит беременная женщина.

Под Владивостоком конфликт в автобусе закончился поножовщиной. Пьяный пассажир не смог простить своего оппонента, который случайно наступил ему на ногу, сообщало Deita.