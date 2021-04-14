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Ливия

Взрыв в Триполи и наступление Рамадана — что произошло в Ливии 13 апреля

Взрыв в Триполи и наступление Рамадана — что произошло в Ливии 13 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 апреля 2021 года.

Происшествия

Один человек погиб и двое получили ранения после взрыва гранаты в такси в столичном районе Джанзур. Подробности инцидента не уточняются.

Компания General Electricity Company предупредила граждан о двухчасовом отключении подачи электроэнергии в восточной части страны. На западе и юге государства электроснабжение не нарушится.

Политика

Министр внутренних дел Ливии Халид Мазин заявил о важности отмены виз для граждан, желающих поехать в Турцию. По его словам, облегчение соответствующих процедур пойдет на пользу интересам обеих стран.

Ахмед Каддаф ад-Дам сказал, что сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам Каддафи еще не решил, станет ли баллотироваться на предстоящем голосовании, запланированном на 24 декабря. Однако, по его словам, потомок Муаммара Каддафи пользуется народной поддержкой.

«Это законное право Сейфа аль-Ислама Каддафи, и никто не может помешать ему участвовать в выборах, поскольку его не признали виновным ни по каким обвинениям», — отметил он.

Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш поучаствовала в трехсторонней встрече с главами МИД Турции и Мальты — Мевлютом Чавушоглу и Эваристом Бартоло. Стороны обсудили укрепление отношений между странами.

Спецпосланник ООН в Ливии Ян Кубиш призвал власти страны работать вместе и объединить государственные институты, а также активизировать усилия по подготовке к проведению декабрьских общенациональных выборов.

Источник одного из СМИ заявил, что вчера, 12 апреля, в ходе переговоров правительства Ливии и Турции в Анкаре договорились о выводе сирийских наемников из североафриканского государства в соответствии с графиком, согласованным двумя сторонами.

Ранее глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман обвинил республику в неэффективном выводе иностранных боевиков. Он сказал, что часть радикальных исламистов, покинувших страну 25 марта, до сих пор находятся не на родине.

Заместитель министра иностранных дел Махмуд Тлиси заявил, что Ливия не станет страной для переселения мигрантов.

«Любой принцип, ведущий к поселению беженцев, должен быть исключен в качестве решения, независимо от обстоятельств», — сказал он.

Чиновник призвал Евросоюз к сотрудничеству в решении вопроса нелегальных мигрантов.

Франция выделила миллион евро на поддержку проведения национальных выборов в Ливии. Соглашение о предоставлении денежной суммы подписали посол государства в североафриканской стране Беатрис Ле Фрапер де Элен и представитель Программы развития ООН Херардо Ното.

Экономика

Переходное Правительство национального единства решило воссоздать Генеральную Ассамблею Ливийской почтовой телекоммуникационной и информационно-технологической компании (LPTIC) во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой.

Нефтеналивной танкер прибыл в порт Аль-Харика для перевозки одного миллиона баррелей сырья. Его загрузят после необходимого обслуживания.

Ливийский экономист Абд аль-Салам Зидан заявил, что планы переходного правительства по иностранным инвестициям несопоставимы с периодом действия кабмина, который закончится после выборов в декабре. По его мнению, решения ПНЕ сложны и требуют много времени для успешного результата.

Эксперт опасается, что любая другая будущая власть может перестать следить за начатыми проектами, что приведет к потере инвестиций за рубежом.

Компания Brega Oil Marketing объявила об открытии первой стационарной установки для заправки газовых баллонов расчетной производственной мощностью 450 штук в час.

Устройство разместили ​​в Триполи, оно позволяет гражданам заправлять свои емкости напрямую без необходимости их замены. Цена заправки составляет два динара (порядка 33 рублей. — Прим. ФАН).

Общество

В соцсетях ливийцы радуются наступлению Рамадана. Впервые за многие годы они могут отметить его в тишине и покое, а не под звуки боевых действий. Священный месяц в 2021 году наступил с заходом солнца 12 апреля, а обязательный для мусульман пост начался на следующий день.

Рынки города Сабха оживленны в первый день Рамадана. Об этом корреспондентам ливийских СМИ рассказали местные торговцы.

Правительство Японии предоставило фонду ООН по Ливии 1,3 миллиона долларов для поддержки охраны здоровья девочек и женщин в наиболее уязвимых и маргинальных общинах североафриканской страны.

Глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар заявил, что российскую вакцину «Спутник V» готовы принять 18 ливийских муниципалитетов. Он отметил, что людям младше 60 лет планируется вводить отечественный препарат, а пожилым гражданам — европейское лекарство AstraZeneca.

Египет отправил в Ливию два военно-транспортных самолета C-130H, груженных медикаментами. Воздушные суда прибыли в аэропорт города Сабха.

Тунисская авиакомпания Tunisair возобновит полеты в Триполи и Бенгази с 27 апреля.

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