Взрыв в Триполи и наступление Рамадана — что произошло в Ливии 13 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 апреля 2021 года.

Происшествия

Один человек погиб и двое получили ранения после взрыва гранаты в такси в столичном районе Джанзур. Подробности инцидента не уточняются.

عاجل > مركز طب الطوارئ والدعم : وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين إثر إنفجار قنبلة يدوية ( رمانة ) في سيارة أجرة بمنطقة جنزور. #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/yuC0mTYHh1 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 12, 2021

Компания General Electricity Company предупредила граждан о двухчасовом отключении подачи электроэнергии в восточной части страны. На западе и юге государства электроснабжение не нарушится.

The rolling blackout is scheduled to last 2 hours in eastern Libya on Tuesday and no load shedding in the western and southern parts of the country, according to the General Electricity Company pic.twitter.com/7ypfJFNFwM — The Libya Observer (@Lyobserver) April 13, 2021

Политика

Министр внутренних дел Ливии Халид Мазин заявил о важности отмены виз для граждан, желающих поехать в Турцию. По его словам, облегчение соответствующих процедур пойдет на пользу интересам обеих стран.

وزير الداخلية: من المهم رفع التأشيرة عن الليبيين الراغبين في السفر لتركيا

https://t.co/cnBAPtGi1p#ليبيا pic.twitter.com/F0w1MpmRRM — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 13, 2021

Ахмед Каддаф ад-Дам сказал, что сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам Каддафи еще не решил, станет ли баллотироваться на предстоящем голосовании, запланированном на 24 декабря. Однако, по его словам, потомок Муаммара Каддафи пользуется народной поддержкой.

«Это законное право Сейфа аль-Ислама Каддафи, и никто не может помешать ему участвовать в выборах, поскольку его не признали виновным ни по каким обвинениям», — отметил он.

Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш поучаствовала в трехсторонней встрече с главами МИД Турции и Мальты — Мевлютом Чавушоглу и Эваристом Бартоло. Стороны обсудили укрепление отношений между странами.

The Interim #GNU's FM Najla al-#Mangoush, met with #Turkey's FM Mevlut #Cavusoglu, and also too part in a trilateral meeting with #Malta's FM Evarist #Bartolo to discuss strengthening relations between Libya, Turkey and Malta. #Libya https://t.co/CbHCBdzA09 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 13, 2021

Спецпосланник ООН в Ливии Ян Кубиш призвал власти страны работать вместе и объединить государственные институты, а также активизировать усилия по подготовке к проведению декабрьских общенациональных выборов.

في تهنئته الليبيين برمضان.. كوبيتش يدعو إلى تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات

https://t.co/kVU8tG9Di3#ليبيا pic.twitter.com/eVkx6iFHSE — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 13, 2021

Источник одного из СМИ заявил, что вчера, 12 апреля, в ходе переговоров правительства Ливии и Турции в Анкаре договорились о выводе сирийских наемников из североафриканского государства в соответствии с графиком, согласованным двумя сторонами.

Ранее глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман обвинил республику в неэффективном выводе иностранных боевиков. Он сказал, что часть радикальных исламистов, покинувших страну 25 марта, до сих пор находятся не на родине.

Заместитель министра иностранных дел Махмуд Тлиси заявил, что Ливия не станет страной для переселения мигрантов.

«Любой принцип, ведущий к поселению беженцев, должен быть исключен в качестве решения, независимо от обстоятельств», — сказал он.

Чиновник призвал Евросоюз к сотрудничеству в решении вопроса нелегальных мигрантов.

Foreign Ministry: resettling migrants in #Libya is not up for debate https://t.co/CRkzfMdk5Q — The Libya Observer (@Lyobserver) April 13, 2021

Франция выделила миллион евро на поддержку проведения национальных выборов в Ливии. Соглашение о предоставлении денежной суммы подписали посол государства в североафриканской стране Беатрис Ле Фрапер де Элен и представитель Программы развития ООН Херардо Ното.

مساهمة فرنسية بمليون يورو لدعم الانتخابات ب#ليبيا

https://t.co/PCC8FMPSrp pic.twitter.com/UvD0hx3S2L — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 13, 2021

Экономика

Переходное Правительство национального единства решило воссоздать Генеральную Ассамблею Ливийской почтовой телекоммуникационной и информационно-технологической компании (LPTIC) во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой.

Нефтеналивной танкер прибыл в порт Аль-Харика для перевозки одного миллиона баррелей сырья. Его загрузят после необходимого обслуживания.

Ливийский экономист Абд аль-Салам Зидан заявил, что планы переходного правительства по иностранным инвестициям несопоставимы с периодом действия кабмина, который закончится после выборов в декабре. По его мнению, решения ПНЕ сложны и требуют много времени для успешного результата.

Эксперт опасается, что любая другая будущая власть может перестать следить за начатыми проектами, что приведет к потере инвестиций за рубежом.

خبير اقتصادي: خطوة حكومة الوحدة بتغيير إدارة مؤسسة الاستثمار مهمة وفي الطريق الصحيح. #ليبيا #المرصد https://t.co/Mxb9gwoAmG — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 13, 2021

Компания Brega Oil Marketing объявила об открытии первой стационарной установки для заправки газовых баллонов расчетной производственной мощностью 450 штук в час.

Устройство разместили ​​в Триполи, оно позволяет гражданам заправлять свои емкости напрямую без необходимости их замены. Цена заправки составляет два динара (порядка 33 рублей. — Прим. ФАН).

شركة البريقة تفتتح أول وحدة لتعبئة إسطوانات غاز#218NEWS https://t.co/GdLXPzijLX — 218NEWS (@218news) April 13, 2021

Общество

В соцсетях ливийцы радуются наступлению Рамадана. Впервые за многие годы они могут отметить его в тишине и покое, а не под звуки боевых действий. Священный месяц в 2021 году наступил с заходом солнца 12 апреля, а обязательный для мусульман пост начался на следующий день.

يستقبلون رمضان هذا العام في سكينة و هدوء بعد معاناة من النزوح القسري و التهجير هرباً من عدوان غاشم، عدوان قطع المياه و استهدف المنازل و المدارس و محطات الكهرباء و المستشفيات و الموانئ و المطارات و سيارات الاسعاف على مدى شهري رمضان في العامين السابقين — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) April 13, 2021

Рынки города Сабха оживленны в первый день Рамадана. Об этом корреспондентам ливийских СМИ рассказали местные торговцы.

Правительство Японии предоставило фонду ООН по Ливии 1,3 миллиона долларов для поддержки охраны здоровья девочек и женщин в наиболее уязвимых и маргинальных общинах североафриканской страны.

Глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар заявил, что российскую вакцину «Спутник V» готовы принять 18 ливийских муниципалитетов. Он отметил, что людям младше 60 лет планируется вводить отечественный препарат, а пожилым гражданам — европейское лекарство AstraZeneca.

Al-Najjar: 18 Libyan municipalities ready to receive Sputnik V vaccine https://t.co/f9G8BkU3xr — The Libya Observer (@Lyobserver) April 13, 2021

Египет отправил в Ливию два военно-транспортных самолета C-130H, груженных медикаментами. Воздушные суда прибыли в аэропорт города Сабха.

Egypt sends two C-130H military transport planes loaded with medical supplies to Libya.



The two Egyptian Air Force planes landed at Sebha Airport in Fezzan Region, Southwestern Libya. pic.twitter.com/ymLuaD26Ik — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) April 13, 2021

Тунисская авиакомпания Tunisair возобновит полеты в Триполи и Бенгази с 27 апреля.