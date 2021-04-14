Ксения Собчак озадачила фанатов снимком в бикини с широко открытым ртом

Москва, 14 апреля. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала селфи в своем Instagram-аккаунте, которое немало озадачило подписчиков. В кадре звезда гримасничает на камеру, лежа на шезлонге в бикини.

Судя по всему, снимок был сделан во время отдыха на Мальдивских островах. Телеведущая любит эпатировать публику, но на этот раз она превзошла саму себя. Собчак выбрала необычный ракурс для фото, поэтому фанаты смогли разглядеть и обсудить все: от зубов до груди. В кадре звезда в бирюзовом купальнике гримасничает на камеру: она широко открыла рот и подмигнула.

«За что я люблю инстаграм: слетал на два дня в командировку, а фото теперь на месяц», — подписала снимок телеведущая.

Фото вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. Многие раскритиковали Собчак за излишне вольную позу и предрекли появление множества неприличных мемов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Я не пойму Ксения Анатольевна серьезный журналист или лицедей?»; «Ксения на пути обогнать Бузову и Волочкову по фото в трусах»; «Идиотизм. Зачем так через рот показывать внутренности?» — недоумевают пользователи Сети.

На днях известная балерина Анастасия Волочкова поставила 20 билетов на свое выступления на скорый развод Ксении Собчак и Константина Богомолова. Она считает, что супруг телеведущей на самом деле нетрадиционной сексуальной ориентации.