Экономист рассказал, когда уровень безработицы в России снизится

На фоне цифровой трансформации экономики будет наблюдаться большая гибкость рынка труда. Вместе с потерей актуальности ряда профессий появится спрос на новые специальности. Таким прогнозом с ФАН поделился Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

«Цифровая трансформация экономики и окружающего мира, а также пандемия с угрозой новых локдаунов внесли существенные изменения в существующий рынок труда и перспективы его развития на ближайшее будущее, — заявил специалист. — Ряд специальностей теряют былую популярность и становятся невостребованным, при этом появляется спрос на новые профессии. На этом фоне мы будем наблюдать большую гибкость как рынка труда в целом, так и государства, выступающего его регулятором».

Экономист отметил, что значительная часть граждан в России работает не по профессии в любое время. В период экономического кризиса доля таких людей нередко увеличивается, добавил он.

«Те, кто не попал под сокращение или увольнение, стараются не совершать резких движений и, как правило, дорожат текущим местом работы, даже если есть желание сменить род деятельности. По мере улучшения ситуации в экономике и снижения безработицы граждане становятся более активными на рынке труда и охотнее рассматривают возможность смены места работы и даже рода деятельности», — сообщил собеседник агентства.

Если опираться на данные Росстата, уровень безработицы в январе 2021 года составил 5,8%, отметил Артем Голубев.

«Однако реальная безработица гораздо выше в силу нескольких причин, — уточняет специалист. — Так, многие граждане не регистрируются в службах занятости и самостоятельно ищут место [работы]. Кроме того, экономический кризис, вызванный пандемией, заставил некоторых работодателей отправить часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска, а также перевести на неполную занятость. Формально такие люди не являются безработными. Тем не менее в результате вышеуказанных обстоятельств их доходы снизились, что позволяет говорить о росте неполной занятости или о частичной безработице».

Артем Голубев составил небольшой прогноз относительно ситуации на рынке труда. Он считает, что второе полугодие будет экономически удачнее как в России, так и в других странах.

«Пандемия пойдет на спад даже с учетом третьей волны в ряде стран, а восстановление многих отраслей промышленности и сфер услуг станет более заметным. Это приведет к росту занятости и сокращению безработицы. При этом добиться большего эффекта в данном направлении позволят программы по переобучению безработных граждан», — подчеркнул эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что Правительство РФ изменило правила выдачи пособий по безработице. Максимальная сумма в размере 12 тысяч 130 рублей теперь будет выплачиваться в течение трех месяцев, после пособие уменьшится до пяти тысяч рублей.