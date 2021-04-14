Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына

Москва, 14 апреля. Актриса Наталия Антонова пришла в студию программы «Судьба человека» и впервые поделилась переживаниями о смерти сына.

Малыш родился раньше срока в октябре 2018 года. После рождения его отвезли в реанимацию, где он провел два месяца, борясь за жизнь. Врачи, как говорит звезда «Метода Фрейда», делали всевозможное, но сразу предупредили, что шансы выжить у малыша 50 на 50.

«Там провели два месяца. Врачи боролись за жизнь Коли, но ничего сделать не смогли. Он перенес две операции. Мальчик все время улыбался. Врачи — молодцы. Они великие люди. Недоношенные детки очень уязвимы», — сказала Антонова, не сдерживая слез.

Кинодива отметила, что смерть малыша далась ей очень тяжело. Несмотря на то, что она понимала тяжелую ситуацию, Антонова молилась и верила, что все будет хорошо.

«Я даже на руки его не взяла. Я не могла покормить его. Я не знала, куда себя деть. Надо было ехать, забирать детей из школы, но я не могла», — сказала актриса.

Ребенок умер 14 декабря 2018 года. У актрисы есть трое сыновей, она воспитывает еще ребенка нынешнего супруга от предыдущих отношений.