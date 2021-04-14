Сын Алибасова тратит на здоровье отца по полмиллиона рублей в месяц

, 14 апреля. Продюсер Бари Алибасов сейчас тяжело болен. Лечение и уход за артистом обходится его сыну в круглую сумму. Наследник не оставляет надежд восстановить здоровье знаменитого отца.

Бари Алибасов — младший обеспечил отцу должный уход. На врачей и лекарство он тратит от 300 до 500 тысяч рублей каждый месяц. Сумма немалая, но сын основателя «На-На» не унывает. Сейчас он берется за любую работу, чтобы отец смог как можно быстрее восстановиться.

Несмотря на позитивные изменения в состоянии артиста, Бари Алибасов еще очень слаб. По словам родственника музыкального продюсера, основатель популярных коллективов имеет серьезные проблемы с памятью, пишет Пятый канал.

«Каждые пятнадцать минут ему приходится объяснять, кто он такой и где находится», — приводит издание «Дни.ру» слова Алибасова-младшего.

Сейчас Алибасов-старший живет в Калининграде. За ним ухаживает экс-возлюбленная Елена Уронич, мать его сына Бари. При этом официально артист женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Отношения со звездой театра и кино у продюсера весьма сложные.