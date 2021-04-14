В Общественной палате возмутились украинскому преступнику на российском ТВ

Член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич негодует, что преступники имеют возможность выступать на федеральных телеканалах.

Малькевич в своем Telegram-канале возмутился тем, что обозреватель «Дождя» Павел Лобков пригласил в эфир депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, и весь разговор, по словам Малькевича, «просто подмахивал ему». Журналист напомнил о страшных преступлениях Гончаренко и выразил недоумение, что украинский депутат выступил на российском телевидении.

«Напомню, именно этот человек сжигал людей в Одессе. Гончаренко принимал активное участие в кровавых событиях 2 мая 2014 года. Тогда в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли десятки активистов Антимайдана и просто обычных горожан», — напомнил он.

Малькевич подчеркнул, что Гончаренко «все называют организатором всего этого кровавого побоища», и отметил, что депутат был горд собой после случившегося.

«Тогда от горящего Дома профсоюзов он вышел в прямой эфир ток-шоу Савика Шустера, где заявил об уничтожении «лагеря сепаратистов». А затем делал селфи с обугленными трупами «колорадов». И теперь этого человека зовут в эфир на российском ТВ. С каких пор у нас убийцам дается слово в СМИ в качестве героя программы?!» — возмущается эксперт.

Кроме того, Малькевич напомнил о недавнем скандале со скопинским маньяком.

«Он чуть было не стал миллионером за счет гонораров от ток-шоу на федеральных ТВ-каналах. Общество тогда показало, что не хочет слышать преступников. Но, видимо, ради хайпа некоторые готовы на все. Вот только можно ли после таких интервью называть ведущего журналистом? Вопросов же к «Дождю» у меня давно нет», — заключил эксперт.

Ранее журналист Александр Малькевич объяснил, почему США закрывают рот российским СМИ. Он считает, что СМИ РФ назначены врагами, чтобы отвлекать внимание от тотальной несправедливости, царящей в американском обществе.