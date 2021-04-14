Пожилой волгоградец упал замертво около детсада

Волгоград, 14 апреля. Врачи назвали предварительной причиной смерти пенсионера оторвавшийся тромб. Мужчина внезапно скончался во время утренней прогулки.

Полиция выясняет обстоятельства смерти пенсионера, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Местный житель во время пробежки упал без сознания, спасти его жизнь не удалось.

Труп мужчины около одного из детских садов обнаружили очевидцы. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи назвали вероятной причиной гибели гражданина оторвавшийся тромб. Родственники пенсионера были оперативно оповещены о случившемся.

Ранее сайт «360tv.ru» сообщал о трупе пожилого мужчины, который до момента обнаружения пролежал в центре Осло 10 лет.