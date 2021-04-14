Еще 8326 человек заболели коронавирусом за сутки в России

Москва, 14 апреля. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по стране.

Согласно официальной информации, за прошедшие сутки в 84 регионах России было выявлено 8326 новых случаев коронавируса. При этом в 13,9% болезнь протекала без клинических проявлений.

«Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9447 человек», — сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 4 666 209 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 104 000 летальных исходов, выздоровели 4 291 223 человека.

Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дает сильный иммунитет у переболевших. Вторая прививка им может не понадобиться. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа аргентинских ученых.