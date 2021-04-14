Умер известный советский актер Борис Мирус

Киев, 14 апреля. Народный артист Украинской ССР, советский актер Борис Мирус скончался во Львове, сообщается на сайте Национального театра имени Марии Заньковецкой.

Артист ушел из жизни в возрасте 93 лет. Обстоятельства и причины смерти пока не уточняются. Представители театра отметили, что покойный был человеком «с неисчерпаемой энергией и любовью к жизни».

Борис Мирус прославился благодаря съемкам в таких фильмах, как «Семья Коцюбинских», «Десятый шаг», а также «Иванна». Наибольшую известность ему принесла главная роль в киноленте «Будни уголовного розыска».