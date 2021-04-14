Корабли Черноморского флота вышли в Черное море для проведения артиллерийских стрельб

Севастополь, 14 апреля. Отряд кораблей ЧФ вышел в море для проведения тренировки в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В сообщении отмечается, что отряд судов в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел из пунктов базирования и преодолел условные минные заграждения в ходе масштабной тренировки.

Также подчеркивается, что в учениях будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ. Уточняется, что экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям.

Ранее малые ракетные корабли Черноморского флота отработали уничтожение авиации условного противника в ходе учений в Черном море.