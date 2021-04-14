Суд встал на сторону Пригожина по иску к Волкову

Москва, 14 апреля. Публикации, сделанные в Сети от имени сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине, имеют состав преступления, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

В сообщении было обнародовано постановление о возбуждении уголовного дела №12101450129000158 по заявлению предпринимателя в отношении Волкова из-за совершения правонарушения по части 5 статьи 128.1 УК РФ «Клевета».

1 сентября 2020 года от имени Леонида Волкова неустановленным лицом была обнародована недостоверная информация о предпринимателе в Facebook и Telegram-канале, напомнила пресс-служба. Юристы компании «Конкорд» обратились в ОМВД по Савеловскому району города Москвы. Специалисты указали, что неустановленная личность от имени сторонника Навального начала распространять порочащую информацию, которая не соответствует действительности. По факту случившегося юристы попросили возбудить уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Органы дознания в ходе проверки выяснили, что в опубликованных материалах о бизнесмене имеется состав преступления.

«Уведомляем, что в рамках следственных действий необходимо допросить Леонида Волкова для подтверждения его участия в публикации клеветы, а так же осуществить все иные следственные действия, направленные на установление лиц и обстоятельств преступления. Судом также вынесено постановление о признании Евгения Викторовича потерпевшим по уголовному делу. Назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — сказано в сообщении.

Юристы компании «Конкорд» поблагодарили правоохранителей ОМВД по Савеловскому району Москвы и Савеловскую межрайонную прокуратуру за проделанную работу. Специалисты выразили надежду на то, что виновного оперативно привлекут к ответственности за правонарушение.

Пресс-служба компании «Конкорд» продолжает следить за публикацией в Сети материалов от имени Леонида Волкова и других соратников Навального, включая Любовь Соболь и Владимира Милова. По последним двум также возможны подачи заявлений о возбуждении уголовных дел по ст. 128.1 УК РФ в ближайшее время.

Как стало известно, глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков решил не возвращаться в Россию после возбуждения дела по заявлению петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о клевете.