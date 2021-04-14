Открыта горячая линия для россиян по вопросам полетов в Турцию и Танзанию

Москва, 14 апреля. Россияне, успевшие приобрести путевки в Турцию и Танзанию, могут обратиться на горячую линию для получения ответов на интересующие их вопросы.

Горячая линия доступна по номеру +7-495-018-64-11. Она работает с 09:00 до 21:00. Звонок бесплатный. К помощи путешественникам подключился и Общероссийский народный фонд. Номер горячей линии ОНФ 8-800-200-34-1. Она работает с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

«На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации», — пояснили в Ростуризме.

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение власти страны приняли из-за ситуации с коронавирусом в этих странах. Путешественники могут обменять туры на поездки по России. К тому же можно отправиться в другие государства.