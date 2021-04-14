Желающим приобрести квартиру россиянам озвучили альтернативу ипотеке

Москва, 14 апреля. Ипотечное кредитование доступно далеко не всем, однако альтернативных инструментов покупки жилья практически нет. Гражданам посоветовали приобретать квартиру в лизинг.

Соответствующей информацией поделились эксперты управляющей компании «Альфа Фаберже». Лизинг как инструмент приобретения недвижимости существует почти десять лет, однако пока не получил широкого распространения среди граждан. Самая известная схема, которую можно использовать сегодня, — покупка дома через лизинговую организацию, передает «Лента.ру».

Покупатель выбирает объект, самостоятельно оценивает его, а затем связывается с компанией. Фирма анализирует ликвидность квартиры, финансовые возможности клиента и принимает решение о целесообразности участия в сделке.

В России большинство лизинговых учреждений готовы заключить договор с максимальным сроком выкупа жилья до пяти лет при условии внесения первоначального взноса не менее 40% от стоимости. Аналитики Knight Frank ранее сообщили, что предложение на рынке элитной недвижимости Санкт-Петербурга увеличилось на 14% в первом квартале 2021 года.