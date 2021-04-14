Режиссер Федор Бондарчук проигнорировал экс-супругу на премьере «Чернобыля»

Москва, 14 апреля. Известный российский режиссер на премьере фильма «Чернобыль» Данилы Козловского демонстративно проигнорировал бывшую жену Светлану Бондарчук и ее нового супруга.

В московском киноцентре «Октябрь» состоялся специальный показ картины Данилы Козловского «Чернобыль». Уже 15 апреля фильм выходит в широкий российский прокат. Мероприятие посетило много звезд шоу-бизнеса, в том числе и режиссер Федор Бондарчук. Он находился в отличном настроении и с удовольствием позировал на красной дорожке, беседовал с журналистами и даже фотографировался с фанатами, что происходит очень редко.

Однако многие гости отметили странное поведение Бондарчука, когда в зале появилась его экс-супруга Светлана Бондарчук. На показ она пришла в компании своего нынешнего мужа, фотографа Сергея Харченко. Режиссер сделал вид, будто не замечает пару, просто проигнорировав их и даже не поздоровавшись. Хотя с другими гостями Бондарчук был очень дружелюбен.

Сам кинематографист пришел на премьеру один – его жена, актриса Паулина Андреева осталась с сыном дома. Супруги тщательно оберегают наследника от лишнего внимания и разговоров общественности.

Недавно Федор Бондарчук простился с другом близким другом семьи, народным артистом РФ Эмилем Верником, который скончался 9 апреля. Он назвал смерть режиссера Всесоюзного радио большой утратой для своей семьи.