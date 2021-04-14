«Газпрому» предложили пустить по своим трубам новое сырье

Москва, 14 апреля. Минэкономразвития РФ предложило дать прямой доступ к газотранспортной системе (ГТС) «Газпрома» независимым производителям водорода.

Это позволит сократить стоимость транспортировки данного вида сырья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект дорожной карты по увеличению экспортного потенциала водородной энергетики РФ.

Инициатива Минэкономразвития «пока изучается», заявили в Минэнерго. По данным ведомства, прежде нужно решить вопросы целесообразности такой транспортировки водорода, поскольку он дороже природного газа, последующего его извлечения из смеси и безопасности эксплуатации газотранспортной системы с учетом транспортировки метан-водородной смеси.

Россия только начинает разрабатывать концепцию развития водородной промышленности, но уже намерена занять значительную долю рынка. К 2050 году страна может экспортировать 7,9–33,4 млн тонн водорода, отметил замминистра энергетики Павел Сорокин. Ключевыми игроками в перспективе считаются «Газпром», «Росатом» и «Новатэк».