Ростуризм заявил о возможности обмена путевок в Турцию или Танзанию на туры по РФ

Москва, 14 апреля. Россияне, купившие путевки в Турцию или Танзанию, смогут обменять их на путешествия по России. Об этом заявили в Ростуризме.

Это возможно по согласованию с туроператором, уточнили в Федеральном агентстве по туризму. Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом. В этих странах выявляют все больше случаев COVID-19.

Те, кто желают отдохнуть за рубежом, могут отправиться в Грецию. После прибытия на один из курортов этой страны выходцам из РФ придется соблюдать недельный карантин. К тому же можно отправиться на Кубу. Попасть в эту страну можно при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. С 23 мая Израиль также откроет свои границы для россиян. Чтобы поехать туда, потребуется сделать прививку от коронавируса.