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Хирург рассказал, как долго нельзя летать на самолете после некоторых операций

Хирург рассказал, как долго нельзя летать на самолете после некоторых операций

Москва, 14 апреля. Пациентам после некоторых операций следует временно отказаться от авиаперелетов. Такое заявление сделал хирург-онколог Иван Карасев.

Полеты на самолете необходимо исключить людям, которые недавно перенесли трансплантацию костного мозга. Таким пациентам не рекомендуется совершать авиаперелеты в течение двух-шести месяцев после хирургического вмешательства. Организм человека еще находится в иммуносупрессорном состоянии, поэтому риск возникновения инфекции сильно возрастает.

Тромбоцитопения, удаление лимфоузлов или недавно перенесенные операции на молочных железах также считаются противопоказаниями к авиаперелетам. Люди с низким гемоглобином или анемией могут начать задыхаться на борту, поэтому им лучше пользоваться наземным транспортом, заключил Карасев.

Беспорядочные половые связи могут стать причиной рака матки, предупредил ранее врач-радиолог Станислав Ракитин. Вирус папилломы человека провоцирует развитие онкологического заболевания чаще всего у женщин.

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