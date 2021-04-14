Хирург рассказал, как долго нельзя летать на самолете после некоторых операций

Москва, 14 апреля. Пациентам после некоторых операций следует временно отказаться от авиаперелетов. Такое заявление сделал хирург-онколог Иван Карасев.

Полеты на самолете необходимо исключить людям, которые недавно перенесли трансплантацию костного мозга. Таким пациентам не рекомендуется совершать авиаперелеты в течение двух-шести месяцев после хирургического вмешательства. Организм человека еще находится в иммуносупрессорном состоянии, поэтому риск возникновения инфекции сильно возрастает.

Тромбоцитопения, удаление лимфоузлов или недавно перенесенные операции на молочных железах также считаются противопоказаниями к авиаперелетам. Люди с низким гемоглобином или анемией могут начать задыхаться на борту, поэтому им лучше пользоваться наземным транспортом, заключил Карасев.

Беспорядочные половые связи могут стать причиной рака матки, предупредил ранее врач-радиолог Станислав Ракитин. Вирус папилломы человека провоцирует развитие онкологического заболевания чаще всего у женщин.