Врачи Кузбасса заявили об отсутствии случаев заболеваемости гриппом в регионе

Кемерово, 14 апреля. Медики Кузбасса не выявили в регионе ни одного случая заболевания гриппом с начала года. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Осенью 2020 года власти Кузбасса реализовали программу по вакцинации населения от гриппа. Медики привили 1 342 936 человек, в том числе 315 236 детей. О том, что в России отсутствует грипп, ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме.

«2021 год становится годом иммунопрофилактики. Все, кто живет на Земле, — это вакцинозависимая популяция: мы не помним, что такое корь, полиомиелит и так далее. Мы готовы забыть, что такое грипп», — цитирует ее «Сибдепо».

Об исчезновении гриппа заявляла и заведующая отделом этиологии и эпидемиологии НИИ гриппа им.Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко. Это первый случай эпидсезона без гриппа примерно с 40-х годов ХХ века, подчеркнула она. Такая ситуация связана с коронавирусом.