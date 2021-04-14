Путевки на майские праздники подорожали в России

Москва, 14 апреля. Туристические путевки на российские курорты с заездом в мае подорожали на 20–25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные участников индустрии.

Больше всего увеличилась стоимость путевок в Абхазию — на 79% и Сочи — на 112%. Поездки в Объединенные Арабские Эмираты подорожали примерно на 45%. Средняя цена туров в Калининград осталась на уровне 2019 года, передает ТАСС.

Стоимость путевок на курорты Краснодарского края и Крыма выросла в основном за счет гостиниц высокого уровня. Путешествия в Москву и Санкт-Петербург, наоборот, стали доступнее, туры подешевели на пять–10%. По мнению экспертов, приостановка авиасообщения с Турцией приведет к отмене практически всех заявок. Будет развиваться внутренний туризм.

Туроператоры ранее сообщили, что рассчитывают на возобновление чартерных рейсов в другие страны. В таком случае для российских путешественников появится хорошая альтернатива Турции.