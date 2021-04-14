Труп игравшего без присмотра мальчика нашли в водоотводном канале под Челябинском

Челябинск, 14 апреля. Полиция выясняет обстоятельства гибели трехлетнего мальчика. Он играл со сверстниками без присмотра взрослых.

Психологи МЧС работают с родителями трехлетнего мальчика, провалившегося в ручей, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, ребенок играл со сверстниками за пределами двора без присмотра родителей.

Тело погибшего удалось обнаружить лишь через два часа — оно находилось в водоотводном канале в 50-и метрах от места происшествия. Уточняется, что глубина водоема была небольшой, однако низкая температура, мощное течение и обилие мусора не позволили малышу выжить.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства дела. В операции по поиску мальчика принимали участие сотрудники нескольких экстренных служб.

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