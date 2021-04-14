Америка пытается встряхнуть Европу учениями НАТО у российских границ 

На фоне обострения конфликта в Донбассе и переброски войск НАТО к границам РФ американский президент Джо Байден позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить «ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3». Почему Байден позвонил президенту России именно сейчас? Зачем Украина накаляет обстановку по всем фронтам? Связана ли с этим переброска войск НАТО к российским границам? Или это просто попытка Америки «встряхнуть Европу»? Готовы ли солдаты НАТО умирать за Донецк и Луганск? Эти и другие вопросы обсудили политологи и военные эксперты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Ситуация, которая сейчас складывается у границ России, так или иначе спровоцирована Украиной, она включает четыре уровня конфликта, сказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Первый — это геополитический, который затрагивает Вашингтон, Москву, Киев и Брюссель.

«Киев инициировал обострение ситуации в Донбассе, чтобы Вашингтон обратил на него внимание. Плюс Вашингтону надо подтянуть к себе всю Европу обратно после президентствования Трампа, который бросил ее на четыре года в самостоятельное плавание. И главная задача США — подавить «Северный поток — 2», чтобы газ шел через Украину. Это необходимо, чтобы Россия кормила Украину, которая потом за эти деньги будет покупать американское вооружение», — объяснил он.

Второй уровень конфликта — региональный, или общеевропейский. Здесь игра между Киевом, Брюсселем, Берлином, Парижем и Москвой, считает эксперт. Зеленский тут ставит амбициозную задачу по вхождению Украины в блок НАТО. Так он пытается перебросить проблемы с Донбассом на плечи европейцев. Но, по мнению эксперта, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон уже устали решать какие-то проблемы Киева.

Следующим уровнем стал межгосударственный конфликт, сказал эксперт. Он заключается в противостоянии Киева и Москвы. Участник пресс-конференции пояснил, что Украина пытается представить все так, якобы на Донбассе они воюют с Россией, а значит, прикрывают весь коллективный запад от «российской угрозы».

«Последний уровень конфликта — внутригосударственный: между Юго-Востоком Украины и Киевом. Обострив ситуацию донельзя, все вдруг осознали, что не смогут решить проблему военным путем, потому что Россия, обеспечивая безопасность, передвинула часть своих войск к своим границам», — рассказал Кошкин.

Плюс в попытке встряхнуть Европу США инициировали учения НАТО. Все эти факторы сплелись в плотный клубок. Даже небольшая провокация может привести к нежелательным последствиям, считает политолог. Поэтому президент США Джо Байден и позвонил Владимиру Путину.

«Командный состав Америки прекрасно понимает, что в случае полномасштабной войны повторить подвиг Красной армии они не смогут. У них были сухопутные операции, но это все игрушки. США не могут допустить реального столкновения, и они его боятся. Почему первый звонок был посвящен продлению СНВ-3? Они боятся, что уступают нашему высокотехнологичному вооружению», — заявил политолог.

Поэтому сегодня ни о каком прямом столкновении двух держав речь идти не может, убежден Кошкин.

О желании Зеленского вступить в блок НАТО президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич высказал мнение, что это лишь мечты Киева. Американцы и британцы могут разместить военные базы на Украине, как они делают это и в других точках мира, но брать страну в состав НАТО никто не собирается. По словам Межевича, это слишком большой риск глобального конфликта с Россией, к которому Запад явно не готов. Он отметил, что в нынешней ситуации возможно даже ослабление НАТО.

«Решения в блоке принимаются коллегиально. Допустим, что-то происходит на российско-украинской границе и часть участников НАТО решает — пора. Но ведь есть страны, которые не заинтересованы раскачивать общую европейскую лодку. Той же Германии не интересен конфликт на Украине, поскольку у нее плотные экономические отношения и с Киевом, и с Москвой», — рассказал эксперт.

К тому же сегодня, учитывая опыт Второй мировой войны, немецкому или португальскому солдату будет сложно объяснить, почему он должен воевать с Россией ради Донецка и Луганска, считает Межевич.