Соболь демонстративно ела орехи и ругалась с прокурором на судебном заседании

Москва, 14 апреля. Юрист ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь снова отметилась неадекватным поведением в зале суда. Она пыталась сорвать рассмотрение дела о незаконном вторжении в жилище.

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь в очередной раз устроила скандал на судебном заседании, где рассматривалось дело о незаконном проникновении в квартиру пенсионерки, сообщает корреспондент ФАН из зала суда.

Ответчица спорила с прокурором, снимала происходящее на телефон, вопреки запрету, а также шумно ела орехи прямо во время процесса.

Напомним, что ранее суд поручил принудительно доставить Соболь на рассмотрение дела из-за неявки на предыдущее заседание, сообщал ФАН.