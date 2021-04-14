Алексей Русских досрочно лишился сенаторских полномочий

Москва, 14 апреля. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Алексея Русских. Соответствующее решение было принято Совфедом в ходе заседания.

Алексей Русских прекратил сенаторские полномочия по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Несколько дней назад стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Русских на должность врио губернатора Ульяновской области.

Экс-сенатор являлся представителем от исполнительного органа государственной власти Московской области, работал заместителем председателя комитета по экономической политике, до этого был депутатом Госдумы VII созыва.

Ранее сообщалось, что Путин принял отставку главы Ульяновской области Сергея Морозова.