Четыре грузовика столкнулись в смертельном ДТП под Тамбовом

Тамбов, 14 апреля. Авария произошла на 533-м километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий» на территории Ржаксинского района. В результате погиб один человек.

Предварительно установлено, что водитель фуры «Вольво» поздно заметил впереди колонну автомобилей, которые остановились в месте проведения дорожных работ, чтобы пропустить встречный поток. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в три большегруза — «Мерседес», «Вольво» и ГАЗ.

Водитель грузовика «Мерседес» погиб в результате столкновения, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. По неподтвержденным данным, три участника ДТП из грузового автомобиля ГАЗ получили различной степени травмы, одного из них зажало в кабине фуры.

Следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС работают на месте трагедии. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Движение на аварийном участке трассы временно перекрыто, машины двигаются в объезд.

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