Социолог заявила о росте безработицы в России в апреле 2021 года

Особые проблемы на рынке труда сегодня испытывает молодежь. В России 34% безработных составляют граждане в возрасте до 29 лет, в том числе с высшим образованием, а среди молодежи от 15 до 25 лет безработными являются 18,9%.

Такими данными с ФАН поделилась Тамара Гриненко, кандидат философских наук, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС.

Социолог отметила, что в современной России люди, потерявшие работу и не трудоустроенные в течение двух-трех лет, а также матери, вышедшие на работу после отпуска по уходу за ребенком, практически теряют возможность трудоустроиться по прежней профессии.

«Основная причина в том, что современный рынок труда пока не отвечает требованиям, которые предъявляют к нему сегодня молодые люди — так называемое поколение Z, родившееся после двухтысячных, — заявила эксперт. — Это прежде всего требования к получению первого рабочего места. По исследованиям аналитического центра Avito, на рынке труда предложения в группе профессий «Без опыта, студенты» в 2020 году выросли на 65%. Однако это в основном низкоквалифицированный труд с невысокой зарплатой, что хорошо для подработки, но не для профессионального развития».

Тамара Гриненко рассказала, что лидерами по числу вакансий в 2020 году были сферы продаж, производственно-сырьевая, строительная, транспортно-логистическая, а также автомобильный бизнес.

«Профессиональная подготовка молодежи значительно сдвинута в сторону менеджмента, права, экономики, творческих профессий. Сложность поиска в этих направлениях заставляет идти работать «куда возьмут», проходить дополнительное обучение и даже менять профессию. Не устроившись в течение двух-трех лет, молодые люди редко возвращаются к полученной специальности. Высокий уровень безработицы среди молодежи отражается и на их нежелании создавать семьи, что сказывается на демографических проблемах страны», — добавила социолог.

Анализ востребованности профессий и вакансий на рынке труда показывает, что сегодня есть острый дефицит рабочих рук в сфере строительства, промышленности, горнодобывающего, перерабатывающего производства, требуются специалисты сервисного обслуживания, торговли, помощники по дому, няни и воспитатели, отметила собеседница ФАН.

«При этом в ближайшей перспективе до 2025 года востребованными профессиями по-прежнему останутся программисты, тестировщики, дизайнеры и разработчики веб-приложений, специалисты цифрового блокчейна, логисты, экологи, специалисты врачебной практики, работники сферы образования, нанотехнологи, инженеры биотехнологий, химики», — подчеркнула она.

Чтобы решить проблему на российском рынке труда, необходимо обратить внимание на технологическую составляющую профессий и уровень их технологического развития в перспективе, заявила Тамара Гриненко.

«И государство, и бизнес совместно могут повлиять на качество профессиональной подготовки трудового населения в соответствии с быстро меняющимися условиями технологического развития страны, формирования цифрового общества», — сказала социолог.

По словам специалиста, если центры занятости будут осуществлять долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить аналитику ситуации на рынке труда, то ситуация с работой в стране улучшится.

«Нужно широкомасштабное внедрение в работу центров занятости инструментов стратегического управления, что позволит спрогнозировать и предупредить риски, возникающие на рынке труда. Следовательно, речь идет о серьезной переподготовке и повышении квалификации специалистов самих центров занятости, деятельность которых направлена на повышение научно-методического уровня их работы, — сообщила Гриненко. — Уже сейчас Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации начало работу над созданием единого стандарта обслуживания в таких центрах, чтобы эти организации стали государственными кадровыми агентствами: помогали строить карьеру соискателю и набирать штат работодателю. Новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до четырех тысяч человек в 2021 году и по шесть тысяч ежегодно в 2022–2024 годах».

В завершение социолог сообщила, что планируется создание единой информационной платформы, которая позволит обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить аналитику ситуации на рынке труда на базе платформы «Работа в России».

«Единая информационная платформа позволит гражданам, ищущим работу, получить максимальное количество государственных услуг в дистанционном формате, а центры занятости населения смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране», — резюмировала собеседница агентства.

Ранее ФАН сообщал, что Россия возглавила международный рейтинг лучших стран для старта карьеры.