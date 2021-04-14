Пациентка с тромбозом из США скончалась после вакцинации Johnson & Johnson

Вашингтон, 14 апреля. Жительница США с серьезной реакцией на вакцину от коронавируса Johnson & Johnson скончалась, сообщил представитель Управления по санитарному надзору Питер Маркс.

Тромбоз синусов твердой мозговой оболочки в комбинации с низким содержанием тромбоцитов в крови выявили у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Один из выявленных случаев завершился летальным исходом, состояние другой пациентки медики оценивают как критическое, рассказал Маркс в ходе брифинга.

Центр по контролю и распространению заболеваний и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом Johnson & Johnson из соображений безопасности. В настоящее время прививку получили свыше 6,8 млн человек.