Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Политолог объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца

Политолог объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца

Нынешний статус Украины устраивает большинство сторон. Россия в таком положении не получает рядом со своими границами члена НАТО, а европейским лидерам не нужно беспокоиться о защите Украины при возможном конфликте с Москвой. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Киев не устраивает подход

Нынешний подход Североатлантического альянса в отношении Украины, который основан на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует «гравитационную» силу Кремля. Об этом заявил вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее мнению, правильное поведение — начать консультации о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Она подчеркивает, что евроатлантическая интеграция Украины — это не «награда за правильные реформы», а возможность защитить своих граждан и свою территорию.

Политолог объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца

«Четкий путь к членству в НАТО станет ключевым фактором превращения постсоветского пространства в безопасное, демократическое… В свете институциональной и политической трансформации Украины лидерам НАТО пора начать консультации, чтобы проложить путь к членству, как они обещали в 2008 году», — заявила Стефанишина.

Максимум для Украины

Как отметил Евгений Валяев, на данном этапе статус партнера расширенных возможностей НАТО — это максимум, на который может рассчитывать украинская сторона. Ранее, например, Украина имела статус члена — аспиранта НАТО. Все эти статусы нужны руководству Североатлантического альянса, чтобы держать в своей орбите такие страны, реальное членство в блоке которых по разным причинам невозможно. НАТО таким образом получает лояльное государство, которое соглашается на реформы и ставит цель стать членом организации, при этом ему не предоставляют гарантий о защите, которые имеют члены блока.

«В статусе партнера расширенных возможностей НАТО находятся также Грузия, Финляндия и Швеция. Этот статус подразумевает выстраивание индивидуальных отношений с блоком. Если Финляндию и Швецию устраивает такой статус, так как они хотят сохранять свою внеблоковость, то украинской политической элите этого статуса недостаточно. Из-за этого противоречия мы получаем заявление Ольги Стефанишиной, которая говорит, что НАТО недостаточно поддерживает Украину. Но вряд ли такое открытое давление Киева на руководство Альянса может изменить ситуацию», — пояснил Евгений Валяев.

Политолог объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца

По его словам, у лидеров НАТО разные взгляды по вопросу расширения блока на восточноевропейском направлении. Если Вашингтон готов к вступлению Грузии и Украины в Альянс, то европейские лидеры — Франция и Германия — выступают против этого шага, так как он нарушит баланс в отношениях с Россией. Хотя эта позиция Берлина и Парижа перестала быть безальтернативной после 2014 года.

«Но даже в таких условиях лидеры Европейского союза понимают, что вступление в НАТО Украины и Грузии развяжет Москве руки по развертыванию вооружений, угрожающих в первую очередь именно Европе, а не США. Украина заверяет лидеров Североатлантического альянса, что вступление Украины в НАТО должно усмирить Россию. Но это самой собой не произойдет, что прекрасно понимают в Берлине и Париже. Россия будет в любом случае исходить из своих интересов, решая конфликты на постсоветском пространстве. И не так важно, являются ли при этом Грузия, Украина и Азербайджан членами НАТО. Точно можно сказать о том, что вступление этих стран в НАТО испортит отношения Москвы и Запада. Если отношения и сейчас являются крайне недоверительными, то при таком раскладе ситуация будет напоминать самые горячие этапы времен холодной войны, а к такому диалогу никто возвращаться не хочет», — добавила Евгений Валяев.

Начало конца

Он заметил, что членство Грузии и Украины в НАТО может принести больше проблем, так как при гипотетическом конфликте между Москвой и Киевом у руководства НАТО может не оказаться воли и единства, чтобы предоставить поддержку своим молодым партнерам по блоку. А если этой помощи не последует, то НАТО потеряет свой авторитет, это станет началом конца блока в его нынешнем виде. Текущий статус Украины устраивает большинство сторон. Россия в таком положении не получает рядом со своими границами члена НАТО, а европейским лидерам не нужно беспокоиться о защите Украины при возможном конфликте с Москвой.

«Часто можно услышать ошибку от политических комментаторов и даже официальных лиц: якобы вступление в НАТО влечет за собой отказ от территориальных претензий. На самом деле вступление стран в Альянс никак не связано с наличием у кандидатов территориальных споров. То есть разногласия по Крыму и республикам Донбасса между Москвой и Киевом не являются преградой для Украины на пути в НАТО. Наличие территориальных споров означает, что потенциальный член Альянса находится в стадии высокой вероятности начала вооруженного конфликта. А руководство НАТО стремится избегать ситуаций, когда им необходимо вмешиваться в реальные военные конфликты», — рассказал Евгений Валяев.

Политолог объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца

По его словам, НАТО хоть и является военным блоком, но в нем больше политики и дипломатии, чем кажется на первый взгляд. Альянс должен решать вопросы евроатлантической безопасности, что без участия России не может происходить. Одна из целей Альянса — поддерживать стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Вступление Украины и Грузии в Альянс не отвечает этой задаче, а только повышает риски, что ведет к появлению крайне неустойчивого каркаса евроатлантической безопасности.

Новости партнеров