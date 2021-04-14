Политолог объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца

Нынешний статус Украины устраивает большинство сторон. Россия в таком положении не получает рядом со своими границами члена НАТО, а европейским лидерам не нужно беспокоиться о защите Украины при возможном конфликте с Москвой. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Киев не устраивает подход

Нынешний подход Североатлантического альянса в отношении Украины, который основан на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует «гравитационную» силу Кремля. Об этом заявил вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее мнению, правильное поведение — начать консультации о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Она подчеркивает, что евроатлантическая интеграция Украины — это не «награда за правильные реформы», а возможность защитить своих граждан и свою территорию.

«Четкий путь к членству в НАТО станет ключевым фактором превращения постсоветского пространства в безопасное, демократическое… В свете институциональной и политической трансформации Украины лидерам НАТО пора начать консультации, чтобы проложить путь к членству, как они обещали в 2008 году», — заявила Стефанишина.

Максимум для Украины

Как отметил Евгений Валяев, на данном этапе статус партнера расширенных возможностей НАТО — это максимум, на который может рассчитывать украинская сторона. Ранее, например, Украина имела статус члена — аспиранта НАТО. Все эти статусы нужны руководству Североатлантического альянса, чтобы держать в своей орбите такие страны, реальное членство в блоке которых по разным причинам невозможно. НАТО таким образом получает лояльное государство, которое соглашается на реформы и ставит цель стать членом организации, при этом ему не предоставляют гарантий о защите, которые имеют члены блока.

«В статусе партнера расширенных возможностей НАТО находятся также Грузия, Финляндия и Швеция. Этот статус подразумевает выстраивание индивидуальных отношений с блоком. Если Финляндию и Швецию устраивает такой статус, так как они хотят сохранять свою внеблоковость, то украинской политической элите этого статуса недостаточно. Из-за этого противоречия мы получаем заявление Ольги Стефанишиной, которая говорит, что НАТО недостаточно поддерживает Украину. Но вряд ли такое открытое давление Киева на руководство Альянса может изменить ситуацию», — пояснил Евгений Валяев.

По его словам, у лидеров НАТО разные взгляды по вопросу расширения блока на восточноевропейском направлении. Если Вашингтон готов к вступлению Грузии и Украины в Альянс, то европейские лидеры — Франция и Германия — выступают против этого шага, так как он нарушит баланс в отношениях с Россией. Хотя эта позиция Берлина и Парижа перестала быть безальтернативной после 2014 года.

«Но даже в таких условиях лидеры Европейского союза понимают, что вступление в НАТО Украины и Грузии развяжет Москве руки по развертыванию вооружений, угрожающих в первую очередь именно Европе, а не США. Украина заверяет лидеров Североатлантического альянса, что вступление Украины в НАТО должно усмирить Россию. Но это самой собой не произойдет, что прекрасно понимают в Берлине и Париже. Россия будет в любом случае исходить из своих интересов, решая конфликты на постсоветском пространстве. И не так важно, являются ли при этом Грузия, Украина и Азербайджан членами НАТО. Точно можно сказать о том, что вступление этих стран в НАТО испортит отношения Москвы и Запада. Если отношения и сейчас являются крайне недоверительными, то при таком раскладе ситуация будет напоминать самые горячие этапы времен холодной войны, а к такому диалогу никто возвращаться не хочет», — добавила Евгений Валяев.

Начало конца

Он заметил, что членство Грузии и Украины в НАТО может принести больше проблем, так как при гипотетическом конфликте между Москвой и Киевом у руководства НАТО может не оказаться воли и единства, чтобы предоставить поддержку своим молодым партнерам по блоку. А если этой помощи не последует, то НАТО потеряет свой авторитет, это станет началом конца блока в его нынешнем виде. Текущий статус Украины устраивает большинство сторон. Россия в таком положении не получает рядом со своими границами члена НАТО, а европейским лидерам не нужно беспокоиться о защите Украины при возможном конфликте с Москвой.

«Часто можно услышать ошибку от политических комментаторов и даже официальных лиц: якобы вступление в НАТО влечет за собой отказ от территориальных претензий. На самом деле вступление стран в Альянс никак не связано с наличием у кандидатов территориальных споров. То есть разногласия по Крыму и республикам Донбасса между Москвой и Киевом не являются преградой для Украины на пути в НАТО. Наличие территориальных споров означает, что потенциальный член Альянса находится в стадии высокой вероятности начала вооруженного конфликта. А руководство НАТО стремится избегать ситуаций, когда им необходимо вмешиваться в реальные военные конфликты», — рассказал Евгений Валяев.

По его словам, НАТО хоть и является военным блоком, но в нем больше политики и дипломатии, чем кажется на первый взгляд. Альянс должен решать вопросы евроатлантической безопасности, что без участия России не может происходить. Одна из целей Альянса — поддерживать стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Вступление Украины и Грузии в Альянс не отвечает этой задаче, а только повышает риски, что ведет к появлению крайне неустойчивого каркаса евроатлантической безопасности.