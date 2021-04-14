Как Япония решила залить океан радиоактивными отходами. Колонка Сергея Малинковича

Думаю, скоро фильмы-катастрофы потеряют своего зрителя. Зачем их смотреть и получать сильные переживания, если страны-соседи в реале показывают нам эксклюзив. Мир содрогнулся, когда высокоразвитая и высокотехнологичная Япония решила слить в океан радиоактивную воду с печально известной Фукусимы. Кушайте, как говорится, не обляпайтесь.

Помню, как в советском фильме «Курьер» героиня Светланы Крючковой говорит, что замуж надо за японца выходить, поскольку технологии там высокие. Времена, похоже, поменялись. Трагедии Фукусимы сочувствовал в 2011 году весь мир, хотя люди и были шокированы тем, что в столь высокоразвитой стране, как Япония, возможно такое. Произошедшее тогда вновь доказало, что безнравственно упрекать советских специалистов, строивших и обслуживавших Чернобыльскую АЭС, в разгильдяйстве и беспечности. Атомная энергетика — сложная и до сих пор еще трудноэксплуатируемая отрасль.

При работе с атомными станциями в любой стране и в любой исторический период необходимы максимум внимания, собранность, высокие стандарты безопасности. Сбои, аварийные ситуации не исключены, человеческий фактор здесь носит определяющий характер. Но чем дальше эксперты углублялись в причины и особенности аварии на Фукусиме, тем большим было их удивление. Все-таки между Чернобылем и Фукусимой прошло 25 лет, и наш столь дорогой ценой полученный опыт борьбы с последствиями катастрофы Япония могла бы использовать с большей пользой!

Уже спустя несколько лет после аварии ученый, член Общественного совета при Минприроды РФ Сергей Грибалев отмечал, что в Тихий океан каждый день сбрасывается около 300 тонн радиоактивной воды с Фукусимы. Ученые считают, что заражено уже более трети Мирового океана и ситуация месяц от месяца только ухудшается. Уже загрязнена значительная часть морского дна. Япония расположена в зоне активных течений — радиоактивные вещества, попадая в Тихий океан, разносятся по всей поверхности Земли. Компания-собственник атомной станции уверяет, что благодаря системе фильтрации из водного потока были извлечены изотопы стронция и цезия. Но ученые указывают на присутствие в этой воде трития — одного из наиболее опасных изотопов водорода, который вызывает генные мутации и рак. Извлечение трития — крайне сложный процесс. Утечки на станции продолжаются, на что указывают уровни радиоактивности в океане. Полной картины того, что происходит в зоне заражения, мировое сообщество не знает. От нас это скрывают. Есть информация и о рыбах с мутациями, и о странных мертвых организмах, но исследований в той точке никто не проводит. Это закрытая территория, закрытая тема. Никого к ней не подпускают. Японцы вытаскивают из прилегающей зоны растительность, грунт, чтобы на снимках со спутников не было видно, к каким ужасающим последствиям привела катастрофа».

Сегодня ситуация, как мы можем судить, стала только хуже. Одна из причин этого — отказ компании-собственника «Фукусима-1» возвести над обломками станции сразу после аварии саркофаг, как это было сделано в Чернобыле. Причина до банальности проста — жадность частника. Профессор Владимир Кузнецов спустя восемь лет после японской аварии сопоставил действия СССР и Японии при радиационных катастрофах:

«Авария на ЧАЭС произошла в 1986 году. В Советском Союзе действовала командно-административная система, сверху был дан приказ, и все кинулись его выполнять. Был задействован потенциал всей страны. Оператор «Фукусимы-1» — частная компания. Когда на атомной станции случилась авария, туда никого нельзя было загнать в приказном порядке, как в СССР. У них до сих пор не хватает персонала на станции».

Да, возведение саркофага обходится дорого. Оператор «Фукусимы» экономил деньги. Токийская энергетическая компания (TEPCO) еще в 2018 году объявляла об установке саркофага над третьим энергоблоком станции. Предполагалось, что начнутся работы по извлечению отработавшего ядерного топлива, но сроки возведения саркофага неоднократно переносились…Что касается извлечения отработавшего ядерного топлива на первом и втором реакторах «Фукусимы-1», то эти работы откладывают до 2023 года. В общем, как мы видим, проблемы только накапливались, зарубежные эксперты относились к действиям властей по ликвидации последствий аварии весьма критически.

И вот в Токио решили, что гори оно все синим пламенем. 13 апреля Правительство Японии официально разрешило начать слив воды из резервуаров аварийной АЭС «Фукусима-1». Решение было принято на совещании во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Обещают растянуть сброс воды на десятилетия. Речь идет об 1,3 млн тонн радиоактивной жидкости! Не хочется излишне драматизировать ситуацию, но похоже, что японская элита решила предложить нам всем медленное коллективное харакири в лучших традициях самураев. Только вот согласия у нас спросить забыли! При этом Запад скромно потупился, ведь проектировали злосчастную станцию американцы. Когда станция строилась, отмечают историки, Япония была недостаточно развитой страной. В 1945 году она подписала акт о капитуляции. Американцы во всем диктовали ей свои условия, навязывали свои концепции в развитии энергетики. В 2011 году станции было почти 40 лет. Она проектировалась американцами с возможностью противодействия землетрясению, но не цунами. А на любые защитные системы требовалось дополнительное финансирование. Вся атомная энергетика в Японии (как и в США) — частная. А денег жалко. Вот на безопасность деньги и не тратили, да и теперь решили пойти по самому простому пути — все и всех слить.

Где же, позвольте спросить, боевая Коммунистическая партия Японии, которая так любит вписываться за Курильские острова? Что ж она не предъявит своим обезумевшим министрам? Где же европейские экологические активисты, которые с середины ХХ века закатывали истерики по поводу каждой микроскопической неполадки на советских подлодках, дрейфующих в водах, скажем, Швеции, когда из первого контура субмарины вытекало несколько не самых стерильных литров?! Все молчат. Скандал подняли только Китай, с которым Япония традиционно обменивается претензиями, Южная Корея и местные рыбаки, которым теперь в прямом смысле ловить нечего. КНР назвала действия Японии проявлением «крайней безответственности».

«Народ Республики Корея протестует против решения японских властей»! — заявили в обычно безропотном проамериканском Правительстве Южной Кореи.

Но тут уж, видно, припекло. Спикер МИД РФ Мария Захарова сухо и справедливо указала Токио, что информация японской стороны «не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона», к которым может привести сомнительное решение.

Раньше троллили английских ученых, теперь, похоже, будут не к ночи поминать японских. Правда, некоторые российские ученые в планах Токио большой беды не видят. Завлабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии РАН Константин Рогинский убежден, что воздействие радиоактивной воды окажется незначительным и не может привести к экологической катастрофе. Объем воды, успокаивает Рогинский, слишком мал в масштабах океана. Даже в самом худшем случае — при плохой очистке — тяжелая радиоактивная вода уйдет на глубину пять-восемь километров. Как утверждается, значительная часть воды в баках на АЭС уже очищена от радиоактивных веществ. Подобные мнения экспертов, конечно, тоже стоит принять во внимание. Но почему-то верится в них с трудом, хочется в знак протеста против действий Японии навсегда отказаться от суши.