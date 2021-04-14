Герой России пристыдил Байдена за лицемерную риторику в адрес Москвы

Москва, 14 апреля. Президент США пытается показать свою готовность к переговорам, но продолжает бросаться обвинениями в адрес России и нагнетать напряженность на Украине. Об этом ФАН заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой, прокомментировавший предложение Джо Байдена провести встречу с Владимиром Путиным на территории третьей страны.

По словам Липового, предложение хозяина Белого дома не лишено смысла, однако от выбора места встречи будет зависеть результативность переговоров.

«Нейтральная территория располагает к компромиссам, — отметил генерал-майор. — Вопрос в том, будет ли территория другой страны действительно нейтральной. В блок НАТО входит большое количество государств, и на земле любого из них лидер США будет чувствовать себя как дома. Тогда данное условие встречи теряет всякий смысл».

В то же время Сергей Липовой обратил внимание на то, как расходятся обвинительная риторика Байдена и его инициатива провести встречу с Путиным.

«Подобным предложением Джо Байден пытается показать свою готовность к переговорам. Но при этом продолжает бросаться обвинениями в адрес нашей страны и призывает к деэскалации напряженности на границах Украины — напряженности, которую сами же США и нагнетают, — заявил председатель «Офицеров России». — Создается впечатление, что президент США общается сам с собой, — настолько его заявления не соотносятся с поведением нашей страны на мировой арене».

В заключение генерал-майор выразил надежду, что вероятный диалог двух президентов все-таки будет эффективным.

«Остается надежда, что если встреча все-таки состоится, лидер Соединенных Штатов прекратит разыгрывать театр абсурда и перейдет к конструктивному диалогу и решению проблем между Россией и США, — заключил Липовой. — В противном случае, встреча превратится в обычный самопиар американского президента».

Ранее Сергей Липовой объяснил ФАН, в каких терминах путается руководство Евросоюза. Он отреагировал на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который ранее обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов.