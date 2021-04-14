Путин и Байден обсудили возможность личной встречи. События дня. ФАН-ТВ

Байден предложил Путину провести встречу на нейтральной территории Как сообщает Белый дом, президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести встречу. В ходе разговора два лидера также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая продолжение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями после продления СНВ-III. Кроме того, Байден выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув «непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности» этой страны. Американский президент «призвал Россию к деэскалации напряженности». Ранее Дмитрий Песков высказался о недопустимости внешнего контроля за перемещениями военных сил РФ по территории нашей страны. Байден также заявил, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы. В свою очередь, в Кремле подтвердили факт беседы и поступившее предложение провести очную встречу двух президентов. «С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — подчеркнули в пресс-службе российского лидера.

В Тамбове после частичного обрушения здания спасли двух человек Двух человек извлекли из-под завалов после обрушения стены здания в Тамбове, одного из них госпитализировали, заявили в МЧС России. Ранее сообщалось, что в 04.40 утра поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания на проезде Энергетиков. К проведению аварийно-спасательных работ привлекли 44 человека и 16 единиц техники. В результате ЧП более половины тамбовцев остались без горячей воды и отопления.

Замглавы МИД озвучил план действий в случае отключения России от SWIFT Замглавы МИД Александр Панкин озвучил план действий в случае, если Россия окажется отключена от платежной системы SWIFT. По его словам, в таком случае Москва будет задействовать другие возможности. Панкин обозначил, что Россия пока не намерена отказываться от SWIFT, однако допустил появление в России ее альтернативы. По его словам, появление новой платежной системы станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере.