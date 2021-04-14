Дмитрий Шепелев рассказал, как прошел день рождения сына от Фриске

Москва, 14 апреля. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев поделился впечатлениями от праздника, устроенного по случаю восьмилетия сына Платона. Впервые ребенок пригласил на вечеринку гостей.

Для сына, который появился у Шепелева во время отношений с певицей Жанной Фриске, приготовили театрализованный квест. Платон хотел, чтобы было «немного страшно».

«Кажется, почти все остались довольны, а тем, кто, испугавшись, убежал, — двойная порция праздничного торта!» — написал Шепелев на своей странице в соцсети Instagram.

Телеведущий рассказал, что по опыту все детские дни рождения имеют весомый недостаток: после вечеринки малышей сложно успокоить. Более того, на следующий день после дня рождения продолжается буйство чувств. Поэтому Шепелев сразу решил ограничить время вечеринки. По его словам, вышло отлично. Также осталось время, чтобы распаковать многочисленные подарки.

«Хороший был праздник! Сын счастлив, ну а я в ответ на вопрос — «Ну, как выходные прошли?» — устало улыбаюсь и со вздохом многозначительно молчу типа: «Все классно, но хорошо, что только раз в году», — заключил Шепелев.

В конце марта Шепелев стал отцом во второй раз. У него и его возлюбленной Екатерины Тулуповой родился ребенок.