Аналитики предсказали волну банкротств в России

Москва, 14 апреля. Специалисты сервиса FreshStart предсказали волну банкротств в России: число обанкротивших россиян достигнет 178,5 тысячи человек в 2021 году.

Аналитики считают, что росту числа банкротств будут способствовать популярность механизма избавления от долгов среди физических лиц и последствия пандемии коронавируса. Кроме того, в прошлом году у россиян не было возможности воспользоваться процедурой банкротства из-за ковидных мер.

«С каждым годом число россиян, получивших через суд статус банкрота, стабильно увеличивается не менее чем на 50% от уровня предыдущего года, и нет оснований полагать, что в 2021-м ситуация переломится», — приводят «Известия» слова аналитиков.

Ранее стало известно, что за минувший квартал в Петербурге обанкротилось более 170 организаций. В их числе как юридические лица, так и крестьянско-фермерские хозяйства.