Убившая чернокожего Данте Райта офицер подала в отставку

Миннеаполис, 14 апреля. Офицер Ким Поттер и начальник полиции города Бруклин-Сентер Тим Гэннон подали в отставку после того, как произошло убийство 20-летнего чернокожего американца Данте Райта.

Мэр американского города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) Майк Эллиотт заявил, что оба полицейских покинули свои должности. Обвиняемой в убийстве является офицер Ким Поттер, проработавшая в полиции 26 лет. Также был уволен уже бывший глава городской полиции Тим Гэннон, который в ходе пресс-конференции заявил, что это был несчастный случай. Об этом сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что это принесет некоторое спокойствие обществу. Мы хотим дать понять обществу, что серьезно относимся к этой ситуации», — сказал Эллиот.

Увольнение Ким Поттер — это реакция местного правительства на ночные протесты и столкновения демонстрантов и полиции города Бруклин-Сентер. Обостряет ситуацию и то, что в настоящий момент в Миннеаполисе проходит судебный процесс над экс-офицером Дереком Шовином, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Ранее в ходе интервью для Федерального агентства новостей публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман объяснил, чем BLM-протесты 2020 года отличаются от тех, что происходят в 2021 году.