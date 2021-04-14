В США женщина заразилась COVID-19 после прививки J&J

Джуно, 14 апреля. В американском штате Аляска у женщины был обнаружен коронавирус, хотя она прошла полный курс вакцинации препаратом Johnson & Johnson.

Жительница Аляски, заразившаяся коронавирусом после прививки, рассказала о своей истории не для того, чтобы показать, что вакцина неэффективна. Она все равно считает, что это необходимая мера в борьбе с COVID-19.

В прошлом месяце Ким Эйкерс была привита американским препаратом Johnson & Johnson. Однако недавно у нее обнаружили коронавирус. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я хочу, чтобы люди делали прививки. Я хочу осознанности. Я хочу, чтобы люди получили вакцину, чтобы мы могли выбраться из этого. Если мы этого не сделаем, то не увидим конца этому», — сказала Эйкерс в интервью FOX News.

Согласно международным исследованиям, вакцина Johnson & Johnson имеет эффективность 66% и полезна в борьбе с умеренными или тяжелыми формами COVID-19. Однако ученые из США считают, что этот показатель составляет 72%, поскольку в Америке не так сильно распространены другие штаммы коронавируса.

«То, что вы переболели COVID-19 или были вакцинированы, не означает, что у вас не может быть положительного результата теста», — написала Ким Эйкерс на своей странице в Facebook.

Американка считает, что прививка ей помогла. Возможно, без вакцины болезнь проходила бы в более тяжелой форме. Она заявила, что верит врачам и ученым, и хочет, чтобы и другие люди поверили им.

Ранее стало известно, что профессор Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ Искандер Каримов рассказал о важности массовой вакцинации и риске повторно заболеть коронавирусом.