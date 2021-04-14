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Moderna обнародовала данные об эффективности своей вакцины от коронавируса

Moderna обнародовала данные об эффективности своей вакцины от коронавируса

Кембридж, 14 апреля. Американская компания Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса, изучив данные предварительных клинических испытаний.

Согласно информации специалистов, эффективность препарата от заражения составляет более 90 процентов спустя полгода после инъекции, а польза при защите от тяжелой формы COVID-19 оценивается в более чем 95 процентов.

Компания рассчитывает, что эти результаты исследований помогут получить от регулятора в США полную лицензию на использование вакцины. Пока у производителя имеется только ограниченная лицензия.

В Moderna также заявили, что ведутся испытания препарата среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а также идет подготовка к исследованиям среди добровольцев в возрасте от полугода до 11 лет.

Ранее стало известно, что пожилой мужчина в Литве скончался после введения второго компонента вакцины Moderna. Врачи пока не связывают смерть с препаратом.

Еврокомиссия ранее прокомментировала приостановку применения вакцины от коронавируса Johnson&Johnson, поступившей в ЕС только 12 апреля, передает RT.

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