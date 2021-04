Над США пролетел метеорит

Таллахасси, 14 апреля. Сверкающее небесное тело пролетело в небе над городом Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Метеорит был замечен около 10 часов вечера по восточному времени. Вскоре после этого репортер CBS News Джей О'Брайен опубликовал на своей странице в Twitter видео вспышки небесного тела. Его коллега Зак Кови, метеоролог из CBS, ответил, что метеорит, скорее всего, был куском астероида, известного как «2021 GW4». Согласно проверенной информации, он должен был пройти мимо Земли ночью 13 апреля. Об этом сообщает издание LiveScience.

Астероид, по оценкам ученых, имеет длину около 4 метров. Он пролетел над планетой на расстоянии около 26 тыс. км. Теперь он в течение двух лет дважды пролетит вокруг Солнца, а затем вернется к Земле. Однако в NASA считают, что он не приблизится так близко, как это было накануне.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.



Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h