Аналитики разобрались, на чем экономят украинцы во время кризиса в стране

Киев, 14 апреля. Доходы украинских граждан растут не так быстро, как инфляция в стране. В связи с эпидемиологической обстановкой и экономическим кризисом они вновь вынуждены «затягивать пояса».

Госслужба статистики Украины показывает, что в 2021 году заметно выросла цена на потребительские товары. Корзина продовольственных товаров стала дороже на 3,5%, а продукты питания — на 3,7%. Больше всего увеличилась стоимость яиц (на 15,5%), подсолнечного масла (10,7%), овощей (13,2%) и сахара (9,3%). Об этом сообщает издание Vesti.ua.

Подорожали и коммунальные услуги, на 4,1%. Причем самый заметный рост у наиболее важных категорий — электричество (36,6%), вода (11%) и канализация (17,5%). Не обошел скачок цен и нефтяную отрасль. Топливо и горюче-смазочные материалы теперь обходятся украинцам на 9,8% дороже. Больше платить приходится и за образование, в том числе и за детский сад (13,6%).

Согласно информации Госстата, в феврале зарплаты жителей Украины выросли всего на 1,7%. То есть, динамика инфляции опережает доходы населения, что сказывается на их покупательской способности. В связи с этим украинцы начинают экономить.

Опросы показали, что большая часть (51%) респондентов предпочитает меньше путешествовать. Еще 50% опрошенных заявили, что им приходится отказывать себе в покупке обуви и одежды. На продуктах питания экономят 44% жителей Незалежной, на развлечениях — 41%, на лечении — 30%.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал, что Украина стремительно деградировала от ведущий индустриальной области Советского Союза до «аграрной сверхдержавы».