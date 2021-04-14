Украинцы закрасили огромную георгиевскую ленту на площади Мариуполя

Мариуполь, 14 апреля. Жители Мариуполя увидели на площади Воинов-освободителей георгиевскую ленту и решили перекрасить ее в национальные цвета.

Возмущенные «художники» заявили, что таким публичным действием они хотели освободить Мариуполь от «колорадско-георгиевской ленты», поэтому перекрасили ее под украинский флаг. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Не успели «патриоты» закончить свою работу, как на место прибыла полиция, которая указала «художникам» на порчу общественного пространства. Позднее сотрудник МВД заявил, что «активистов будут охранять». Однако они прекратили перерисовывать георгиевскую ленту только после того, как у них закончилась краска в баллончиках.

На Украине 15 июня 2017 года в силу вступил закон «О запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты». Согласно принятому законопроекту, за ее публичную демонстрацию и использование полагается штраф в размере от 850 до 2550 грн, а также конфискация предметов с черно-оранжевой символикой.

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