Камчатские спасатели помогли сбежавшему еноту Олегу вернуться к хозяйке

Петропавловск-Камчатский, 14 апреля. Енот по имени Олег сорвался с поводка во время прогулки по Театральной площади Петропавловска-Камчатского и убежал, после чего хозяйка беглеца обратилась к спасателям.

Олег нашелся в щели между землей и сувенирной лавкой. Вылезать наружу енот не хотел или же не мог, потому что застрял.

«Грязный уставший, но вполне довольный своим приключением Олег был передан хозяйке», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Для спасения использовали специальное приспособление для помощи застрявшим животным — «палку-балбеску» с петлей на конце. Вся спасательная операция заняла полтора часа, начальник поисково-спасательного подразделения камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Марков добавил, что такого на их практике еще не бывало.

Это не единственное счастливое спасение за последние дни. Ивановский арборист Дмитрий Забелин второй раз подряд спас застрявшего на дереве кота, который не мог спуститься на землю четыре дня. Примерно в эти же дни «Союзмультфильм» анонсировал сериал по мотивам известной советской короткометражки «Чучело-мяучело», сообщил RT.