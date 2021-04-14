Украинский эксперт Бортник разобрался, почему в Херсоне хотят пустить воду в Крым

Херсон, 14 апреля. Есть обстоятельство, которое заставляет жителей Украины сомневаться в целесообразности соблюдать водную блокаду Крыма. Об этом рассказал киевский политолог Руслан Бортник.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что днепровскую воду можно продавать Крыму. По его мнению, перекрытие Северо-Крымского канала — это преступление. Вода из Днепра не приватизирована государством, а кроме того, водоем берет начало в России.

Эксперт Бортник считает, что в речах главы Херсона нет ничего сенсационного. Украинский политик таким образом хочет просто заработать. Водная блокада Крымского полуострова — это исключительно финансовый вопрос. Об этом сообщает издание «ПолитНавигатор».

«Не только мэр Херсона делал такие заявления. То же самое раньше говорили и Шмыгаль, и Арахамия. И вообще, многие в украинском политикуме считают, что воду в Крым продавать можно, но боятся об этом говорить из-за позиции радикальных групп, из-за позиции части западных партнеров», — заявил политолог.

Колыхаев осознает, что мнение общественности находится на его стороне, и своими заявлениями он ориентируется на избирателей. Население Херсона поддерживает его, ведь регион терпит убытки с момента, как был перекрыт Северо-Крымский канал.

Помимо этого, херсонское правительство понимает, что в случае обострения ситуации в Крыму Херсонская область может стать прифронтовой зоной и повторить судьбу Донбасса.

«Многие местные руководители сегодня высказываются в похожем тоне по разным вопросам — они хотят эффективной государственной политики, которая ведет к благополучию и миру, а не просто к разыгрыванию каких-то политических карт за счет тех людей, которые живут на границе с Россией», — резюмировал Бортник.

Ранее специалисты предприятия «Вода Крыма» рассказали крымчанам, стоит ли ждать воды в летний сезон.