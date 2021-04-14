Уголовное дело возбуждено после столкновения вертолета с ангаром на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 14 апреля. Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с вертолетом Ми-8Т, повредившим винт о ворота ангара, сообщает Дальневосточное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел 3 марта в аэропорту Тиличики. На севере полуострова принадлежащий Камчатскому авиапредприятию вертолет задел лопастями несущего винта ворота ангара. Машина заруливала в него. На борту в этот момент находились трое членов экипажа и 17 пассажиров.

Воздушное судно получило повреждения. Никто из людей внутри винтокрылой машины не пострадал.

Согласно данным транспортных следователей, в результате компании-владельцу был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Ранее стало известно, что в январе самолет вынужденно сел в Нижневартовске из-за отказа датчика системы шасси.