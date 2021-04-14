Судебные приставы сообщили о выселении жителей Среднеуральского монастыря

Екатеринбург, 14 апреля. Верхнепышминский городской суд запретил гражданам находиться и проживать на территории Среднеуральского монастыря, духовником которой был арестованный экс-схиигумен Сергий.

Решение связано с обнаруженными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью находящихся на территории монастыря людей, указала пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



Обитателям монастыря предоставили транспорт для переезда, также власти оказывают необходимую помощь в размещении жителей в другом месте.

Бывший священнослужитель сейчас находится под арестом. Он привлек внимание своими высказываниями о несуществовании пандемии. Сергий проходит по уголовному делу, возбужденному по нескольким статьям.