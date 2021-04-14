Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана и назвал его исламофобом

Грозный, 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал блогера Алексея Навального за упоминание Корана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что Навальный называл мусульманок в хиджабе «средневековыми дикарями». Также он выступал против строительства мечетей.

«Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях», — заявил он.

Глава Чечни выразил уверенность, что блогер обязательно будет использовать цитаты для провокаций. По его словам, этому уже давно научили в Европе.

Также Кадыров усомнился в желании блогера принять ислам и встать на путь истинный, так как образ жизни и взгляды Навального не имеют ничего общего с верой. Глава республики призвал сотрудников колонии не позволять разжигать межрелигиозный конфликт.

Во вторник, 13 апреля, на странице Навального в Instagram появилась запись, в которой он сообщил, что подал иск в суд на колонию, где отбывает свой срок. Суть претензии сводится к невозможности изучения Корана. Он также пожаловался, что за время пребывания на территории ИК-2 ему не выдали ни одной книги, которые он брал с собой и планировал прочесть.

Озвученное Алексеем Навальным желание подать в суд на начальника ИК-2 из-за недопуска к Корану может быть способом объединить вокруг его персоны представителей ислама. Об этом свидетельствует то, что до сих пор оппозиционер не озвучивал на публике какой-либо заинтересованности в изучении других религий.