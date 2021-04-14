Вильфанд пообещал россиянам теплое лето с нормальной температурой

Москва, 14 апреля. Температура воздуха в России грядущим летом будет около нормы или даже чуть выше.

Такое предположение сделал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой». Он отметил, что подобный прогноз актуален в основном для жителей Европейской России.

«Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях», — сказал синоптик.

Также теплое лето, добавил глава Гидрометцентра, будет ждать жителей Черноземья и на юге европейской территории. В то же время Вильфанд отметил, что на такую долгую перспективу точный прогноз дать весьма сложно.

Недавно москвичам рассказали, как защитить организм во время резкого потепления. Резкие скачки температуры могут негативно сказаться на здоровье человека.

RT ранее писал, что в Москве был побит абсолютный температурный рекорд дня. Воздух на метеостанции ВДНХ к 13:00 прогрелся до 21 градуса выше нуля.