Комиссия правительства одобрила закон о «золотых паспортах» в РФ

Москва, 14 апреля. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития об упрощенном порядке получения вида на жительство для инвесторов.

Источники, близкие к Правительству РФ, сообщили «Известиям», что в случае одобрения проекта о «золотых паспортах» Госдумой и правительством, инвесторы смогут претендовать на получение ВНЖ в России, минуя стадию разрешения на временное проживание. Законопроект уже согласован с МВД и Минтрудом.

В Минэкономразвития объяснили, что «золотые паспорта» создадут привлекательные для иностранных инвесторов условий пребывания на территории России. Подобные программы уже действуют в некоторых странах. В частности в США, на Кипре, в Венгрии, Испании.

«Вопрос в том, какая сумма предлагается в качестве отчетной, а также кто подтвердит эти инвестиции. И, естественно, предоставление вида на жительство никак не отменяет требования по безопасности. Если человек является лицом нежелательным для России, то никакие инвестиции не могут быть основанием для подобных преференций», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Экономические критерии для приобретения иностранцами вида на жительства в России будут определены правительством после принятия законопроекта.

Разработка законопроекта о «золотых паспортах» обсуждалась в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что инвестор должен вложить от 10 млн до 50 млн рублей, чтобы получить вид на жительство. Документ стал ответом на выступление премьер-министра Михаила Мишустина, заявившего, что российское правительство постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности российской юрисдикции, чтобы иностранным компаниям «было комфортно и выгодно» развивать бизнес в нашей стране.

Директор департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ Минэкономразвития РФ Илья Федоров в беседе с ФАН сообщал тогда, что при подготовке законопроекта чиновники изучили международный опыт. В нем «ценовая категория для «входа» инвестора в любые отрасли экономики — примерно на одном уровне с Германией».