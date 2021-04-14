Россиян предостерегли от самого опасного дефекта автомобиля

Москва, 14 апреля. Ключевыми факторами безопасности являются работоспособность и исправность тормозов, от которых зависит скорость торможения в экстренной ситуации.

Эффективное и своевременное понижение скорости может избавить от возможных трагических последствий, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с «Прайм».

«Естественно, в автомобиле должны быть исправны световые приборы: они предупреждают остальных участников движения о вашем присутствии, а в случае с сигналами поворота и о ваших намерениях», — добавил специалист.

Еще один важный фактор безопасности — хорошая обзорность, для которой нужно держать в идеальной исправности щетки-стеклоочистители и форсунки омывателей стекла. Также эксперт посоветовал на стыке времен года тщательно проконтролировать состояние машины, проверить отсутствие потеков технических жидкостей, исправность звукового сигнала, который может предотвратить аварию при появлении невнимательного пешехода. Начинать поездку не стоит, пока водитель не убедится в правильной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Юрист напомнила российским автомобилистам в беседе с ФАН, как поменять просроченные водительские права, в какие сроки это нужно сделать. Согласно законодательству, обновлять права необходимо раз в десять лет.