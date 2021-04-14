Британские диетологи объяснили феномен постоянного голода

Лондон, 14 апреля. Некоторые люди страдают от скачков сахара в крови сразу после приема пищи. Именно они и отличаются постоянным и неумеренным аппетитом.

Эти люди делали перерывы между приемами пищи гораздо реже, чем те, у кого в организме таких аномалий не наблюдается — примерно на полчаса, рассказали ученые из Королевского лондонского колледжа и медицинской научной компании ZOE по данным Nature Metabolism.

«Также они съедают на 312 килокалорий больше, чем те люди, которые не переживают провалов. Получается, что потенциально им прибавляется почти около 9 килограммов лишнего веса за один календарный год», — добавили специалисты.

Причем чаще такие «провалы» в уровне сахара наблюдались у мужчин, чем у женщин. Риск, что сахар резко упадет и возникнет резкое чувство голода без видимых причин, повышается от совокупности множества факторов — от метаболизма, ежедневного рациона и активности человека в целом.

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