Диетолог объяснил, как правильно выбрать молоко при непереносимости

Москва, 14 апреля. Организм может плохо усваивать молоко не только из-за содержания в нем лактозы, но и из-за «неподходящего» типа казеина — белка, входящего в состав этого напитка.

В интервью радио Sputnik врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева объяснила, что казеин, которого существует несколько видов, относится к самой большой группе белков в молоке, составляющей порядка 80% от общего содержания белка. Вторым по распространенности является β-казеин.

«Есть тринадцать самых распространенных его форм, основные среди них — это β-казеин А1 и β-казеин А2. Есть исследования, которые показывают, что у людей может возникать непереносимость к β-казеину А1», — уточнила диетолог.

Непереносимость и аллергия отличаются друг от друга, но их симптомы схожи. Некоторые ученые пришли к выводу, что из-за β-казеина А1 может возникать воспаление в кишечнике, вздутие живота. Некоторые исследователи даже предполагали, что этот вид белка может стать причиной развития сахарного диабета первого типа, но эта теория пока не нашла подтверждения.

Все исследования о влиянии двух видов β-казеина на организм касались исключительно детей. Выяснилось, что β-казеин А2, входящий в состав человеческого молока, усваивается почти в шесть раз лучше, чем А1. В коровьем молоке количество β-казеин А1 и А2 зависит от породы животного.

«Что касается взрослых, то нет доказательной базы, что β-казеин А1 — это плохо, а А2 — хорошо», — добавила Прунцева, отметив, что без консультаций со специалистом не стоит полностью отказываться от молока.

Если после употребления напитка человек не испытывает никакого дискомфорта, задумываться о выборе А1 или А2 ему нет смысла. Определяться с выбором альтернативного молока нужно только тем, у кого медики выявили непереносимость определенного вещества, входящего в состав продукта.

Ранее эксперт ФАН назвал топ самых полезных продуктов для организма человека. По словам диетолога, полезными для организма человека продуктами питания могут считаться те, из которых мы имеем возможность получить необходимое организму количество макро- и микроэлементов в день. К примеру, основными источниками моно- и полиненасыщенных жирных кислот являются растительные нерафинированные масла, семена, орехи, жирная морская рыба.