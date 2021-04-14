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На Украине объяснили, за что можно ввести внутренние санкции против Зеленского

На Украине объяснили, за что можно ввести внутренние санкции против Зеленского

Киев, 14 апреля. Текущий подход к внутренним санкциям позволяет направить их против властей страны. В случае с главой Украины Владимиром Зеленским — за решения в социально-экономической сфере.

Украинский политический деятель Марина Ставнийчук заявила, что ввести санкции можно в случае, если будет установлен и доказан юридический факт ведения террористической деятельности, и это касается именно соответствующего субъекта. Других причин для применения ограничений нет. Об этом сообщает Regnum.

Однако в другой статье отмечается, что санкции возможны не только в ситуациях, когда была замечена террористическая деятельность. Их могут ввести, если есть ущемление прав и свобод человека и граждан, нарушение интересов государства и общества. Все это препятствует экономическому развитию страны, а ее население не получает принадлежащие ему свободы и права.

«Теперь возьмите тарифную политику, сферу трудовых отношений, здравоохранения, борьбы с эпидемиями, экологическую сферу и даже вопросы реформы децентрализации и тому подобное. Всюду есть вопиющие нарушения прав и свобод человека в современных условиях. Естественных, фундаментальных прав, установленных конституцией», — рассказала эксперт.

Она добавила, что в этом случае есть основания для применения санкций к лицам, ответственным за сложившуюся ситуацию в государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров описал деградацию Киева, ведь страна, по его словам, стала «аграрной сверхдержавой».

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